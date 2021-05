Onze estados atrasam adesão ao sistema de notificação eletrônica Falta do cadastro dos órgãos autuadores impede que motoristas acessem benefícios, como desconto de 40% no valor das multas

O cidadão pode habilitar o acesso ao SNE através do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito Angélica Sales/R7

Quase um mês depois da entrada em vigor da nova lei de trânsito brasileira , os órgãos autuadores de pelo menos 11 estados ainda não aderiram ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), incluindo São Paulo, que tem o maior número de motoristas habilitados do país (23,2 milhões). O prazo para que a integração fosse feita, segundo o Ministério da Infraestrutura, foi exatamente o dia 12 de abril, quando as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) passaram a valer e a adesão passou a ser considerada obrigatória.

No ano passado, o SNE foi integrado ao aplicativo da Carteira de Trânsito Digital (CTD). A solução permite, entre outras coisas, o acompanhamento e o pagamento antecipado de multas com descontos de até 40% - nesse caso, contudo, é preciso lembrar que o motorista assume que cometeu a infração. Ou seja, o condutor não poderá apresentar defesa prévia ou recurso contra a autuação. Além disso, o abatimento só é válido se a multa for paga até a data do vencimento

Para o cidadão, o acesso ao sistema é simples. Após instalar o app da carteira digital e fazer o cadastro, é necessário clicar em "Infrações", depois "Por Infrator" e, então, "Aderir ao SNE". Em seguida, é só concordar com os termos e fazer a opção. A partir daí, a notificação de qualquer infração será feita apenas eletronicamente, ou seja, o motorista não vai mais receber os comunicados por carta em sua residência. O motorista poderá desabilitar a opção a qualquer momento.

Para os especialistas, o SNE é uma ferramenta prática porque permite uma comunicação eletrônica mais eficiente e rápida entre motoristas e órgãos de trânsito, facilita o pagamento de eventuais multas (basta baixar o boleto pelo aplicativo) e agiliza soluções como a indicação do real infrator.

Mensagem no app informa situação do SNE em cada estado Reprodução

No entanto, nos estados que ainda não homologaram o serviço esses benefícios não podem ser acessados. Além de São Paulo, ainda não aderiram ao SNE, segundo o Ministério da Infraestrutura, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí, Santa Catarina, Tocantins, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Amapá. Alguns deles, como Minas Gerais e Santa Catarina, estão em fase final de implantação do sistema.

O Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) informou que não há nenhuma sanção prevista para o atraso na adesão e que tem trabalhado continuamente para que todos os estados sejam integrados o mais rápido possível.

São Paulo

No caso de São Paulo, a assessoria de imprensa do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) informou que não está desrespeitando a lei porque a notificação por meio eletrônico já está disponível nos aplicativos do Poupatempo e do próprio Detran-SP, inclusive a possibilidade de pagamento da multa por 60% do seu valor (nos casos em que o infrator reconhece a infração).

Segundo o Detran-SP, no momento as notificações no estado estão suspensas. “Quando houver a retomada dos avisos de autuações, os cidadãos que aderiram ao SNE-SP poderão optar pelo desconto junto a estes canais”, disse o órgão, por meio de nota. O Detran informou, ainda, que está em negociação e aguarda uma proposta de preço do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados, a empresa de TI do governo federal) e do Denatran.

Veja, a seguir, o que alegaram os departamentos de trânsito dos demais estados em atraso:

Minas Gerais

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge) finalizou, na manhã de sexta-feira (7), os processos para adesão do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) ao SNE. “O Detran-MG aguarda a homologação da adesão pelo Serpro, o que deve ocorrer nos próximos dias, possibilitando aos cidadãos usufruir dos benefícios para infrações de competência do Departamento”, informou o órgão, em nota. O Ministério da Infraestrutura confirmou ter recebido os dados, que estão em processamento.

Santa Catarina

O Detran de Santa Catarina informou que já aderiu ao SNE e que, no momento, está finalizando os ajustes operacionais para disponibilizar o serviço aos condutores. Com os testes em fase final, a previsão é que a opção esteja disponível aos motoristas do estado a partir desta segunda-feira (10).

Rio de Janeiro

O Detran do Rio de Janeiro informou que o SNE está em fase de implementação. Segundo o órgão, o serviço será disponibilizado à população ainda no mês de maio.

Piauí

O Detran do Piauí informou, em nota, que está adaptando seu sistema para concluir a adesão ao SNE. Segundo o órgão, a redução da equipe técnica de TI por motivos alheios à administração, a necessidade de alterações sistêmicas durante a pandemia e algumas modificações nacionais geradas pelo próprio Denatran provocaram o atraso. “Mas é interesse desse órgão a conclusão da adesão o mais rápido possível, bem como a de todos os municípios que concluíram o processo de municipalização”, destacou.

Tocantins

O Detran do Tocantins esclareceu, em nota, que estão sendo tomadas todas as providências cabíveis para o processo de adesão ao SNE, que se encontra nos trâmites finais.”Conforme a resolução Contran nº 841, os prazos referentes às infrações, assim como outros processos, foram prorrogados por tempo indeterminado, e o usuário tocantinense não terá prejuízos”, informou. O órgão reforçou seu comprometimento e interesse em implementar o novo sistema com a maior brevidade possível.

Maranhão

O Detran do Maranhão informou que já está integrado ao SNE e que, neste momento, está na fase de implementação junto ao Serpro. O órgão ressaltou que, por se tratar de um sistema eletrônico, é necessário um período para adequação e posterior operacionalização. Por fim, informou que está concentrando esforços para acelerar o processo.

Pará

De acordo com o Detran do Pará, o processo de contratação do Serpro atrasou em razão da pandemia, mas está em andamento. “Em breve o SNE estará disponível aos usuários de todo o estado”, diz a nota enviada pelo órgão.



Rio Grande do Norte

De acordo com o Detran do Rio Grande do Norte, o processo de adesão ao SNE está em tramitação interna. A parte sistêmica, segundo o órgão, está finalizada. A assinatura do contrato e a efetiva implantação devem ocorrer no prazo máximo de 30 dias.

Outros estados

Os estados de Pernambuco e Amapá não responderam ao pedido de esclarecimentos feito pelo R7.