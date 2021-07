Operação contra desmatamento aplica R$ 725 mil em multas

Brasil | Do R7

Militares em ação na região amazônica Antonio Cruz/Agência Brasil

A Operação Samaúma, coordenada pela Vice-Presidência da República e que busca combater o desmatamento na Amazônia, aplicou R$ 725 mil em multas, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (16). O vice-presidente Hamilton Mourão, que lidera a operação, é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal.

A operação é integrada por militares das Forças Armadas, juntamente com as Polícias Civil e Militar e o ICMBio. Foram aplicadas três multas contra delitos ambientais. Na fiscalização, foram apreendidas ainda quatro armas, dois tratores e uma retroescavadeira.

Durante a realização do patrulhamento ostensivo de tropas do Exército Brasileiro, foi encontrado ainda um semirreboque abandonado carregado com toras de madeira possivelmente em situação irregular. O caso é averiguado.