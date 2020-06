Operação da PF mira hackers que vazaram exames de Bolsonaro Grupo teria invadido sistemas públicos de informação no no RJ, PR, CE, GO e RS; dados de mais de 200 servidores teriam sido acessados

Grupo acessava dados de servidores e autoridades Kacper Pempel/Reuters - 13/05/2017

A PF (Polícia Federal) inicia nesta sexta-feira (26) uma ação contra hackers que invadiram dados privados de servidores e autoridades públicas. Entre eles estaria, segundo o site do jornal O Estado de S.Paulo, exames do presidente Jair Bolsonaro divulgados durante a pandemia.

A Operação Capture the flag cumpre três mandados judiciais de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e Ceará.

Bolsonaro avalia vazamento de dados como 'medida de intimidação'

A investigação suspeita de acesso ilícito a dados pessoais de mais de 200 mil servidores e autoridades "com o objetivo de intimidar e constranger tanto as instituições quanto as vítimas que tiveram seus dados e intimidade expostos".

Entre os alvos, estariam sistemas de universidades federais, prefeituras e câmaras de vereadores municipais nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul, de um governo estadual e diversos outros órgãos públicos. Somente no Rio Grande do Sul, foram mais de 90 instituições invadidas pelos hackers.

A investigação se concentra na apuração dos crimes de invasão de dispositivo informático, corrupção de menores, estelionato e organização criminosa, mas há indícios, ainda, de compras fraudulentas pela internet e fraudes bancárias.

