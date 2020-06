Pandemia deixa rombo de R$ 126 bilhões nas contas públicas  

Pandemia influenciou resultado de maio deste ano Pixabay

A pandemia provocou um déficit de R$ 126 bilhões nas contas do governo em maio deste ano. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (29) pelo Tesouro Nacional.

O déficit havia sido de R$ 14,7 bilhões no mesmo período de 2019. O Tesouro afirma que é "importante destacar que o déficit recorde no mês atual decorre das medidas de combate e dos efeitos da crise Covid-19".

Segundo o órgão, "o déficit de maio é explicado, principalmente, pela redução significativa na arrecadação, combinada com o aumento nas despesas do Poder Executivo decorrentes de medidas de combate à crise Covid-19 bem como da antecipação do pagamento do 13º de aposentados e pensionistas do RGPS".

Apesar de déficit maior do que em maio de 2019, o resultado foi melhor do que o esperado pelo Ministério da Economia, que calculava déficit de R$ 140 bilhões para maio.

De acordo com o Tesouro, no acumulado até maio de 2020, houve déficit primário de R$ 222,5 bilhões frente a déficit de R$ 17,5 bilhões em 2019.