Passe Livre convoca manifestação contra novo aumento da passagem

Manisfestação do Movimento Passe Livre em São Paulo Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo

Quase sete anos após os protestos que deram início a onda de manifestações pelo país em 2013, o Movimento Passe Livre convocou para esta terça-feira (7) um ato contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo.

Segundo a página do evento, o novo valor do bilhete, que passou de R$ 4,30 para R$ 4,40 (reajuste de 2,33%), mesmo estando abaixo da inflação, é injusto já que “se os aumentos seguissem sempre a inflação, hoje a tarifa teria que ser reduzida, não subir ainda mais”.

O movimento ainda reclama que, em 2019, o governo piorou o “sufoco no transporte” ao fazer cortes da integração do vale-transporte, redução da frota de ônibus, mais bloqueios e limitações no bilhete único e a negação do passe para cursinhos populares.

Em junho de 2013 a reclamação se iniciou pelo dobro do valor, mas os 20 centavos que elevavam a passagem de R$ 3,00 para R$ 3,20 passaram a ganhar contornos cada vez maiores e descontrolados, já que não havia uma liderança definida.

Aos gritos de “não são só 20 centavos” os levantes ganharam cunho político sob o manto da anticorrupção e acabaram por levar ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff e polarizar ainda mais o País.

Para este primeiro protesto do ano, 1,8 mil pessoas confirmaram presença no evento criado no Facebook, enquanto 7,1 mil demonstraram interesse.

A concentração está marcada para as 17h, em frente à prefeitura da capital paulista, com saída prevista para as 18h.