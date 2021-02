Pazuello diz ao Senado que toda população será vacinada em 2021 Ministro da Saúde participa de audiência para explicar as ações do governo sobre a vacinação aos senadores

O ministro Eduardo Pazuello ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Waldemir Barreto/Agência Senado-11/02/2021



O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quinta-feira (11) que toda a população brasileira será imunizada ainda neste ano contra a covid-19. "Vamos vacinar o país em 2021. 50% até junho, 50% até dezembro da população 'vacinável' (menores de 18 anos, por exemplo, não estão sendo vacinados). Esse é nosso desafio. É o que estamos buscando, vamos fazer", disse Pazuello.

Pazuello participa de audiência com senadores nesta quinta-feira (11). O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirma que esta reunião pode ser decisiva para uma abertura de CPI sobre a atuação do governo federal na pandemia da covid-19.

A versão mais recente do plano nacional de imunização, de 29 de janeiro, não aponta um prazo para a vacinação da população. A primeira edição, lançada em 16 de dezembro, afirmava que grupos prioritários seriam imunizados até metade do ano. O resto da população seria vacinada nos 12 meses seguintes, ou seja, até o meio de 2022.

No ritmo em que a vacinação contra a covid-19 é conduzida no Brasil, o país levaria mais de quatro anos para ter toda a sua população imunizada. O cálculo é do microbiologista da Universidade de São Paulo Luiz Gustavo de Almeida. Ele lembrou que, durante a campanha de vacinação contra a gripe em março do ano passado, já em plena pandemia do novo coronavírus, os brasileiros vacinavam até um milhão de pessoas por dia. Atualmente, a média de imunizações diárias é de um quinto disso, 200 mil pessoas.

O encontro com os senadores também ocorre no momento em que Pazuello é investigado no Supremo Tribunal Federal por suposta omissão para evitar o colapso de saúde em Manaus (AM). Com estoques de cilindros zerados em algumas unidades de saúde, pessoas morreram por asfixia e outras precisaram ser transferidas para receber atendimento médico em outros estados. No último dia 4, o general prestou depoimento à Polícia Federal neste inquérito.

