Pazuello tem reunião com embaixador chinês sobre vacina

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello

O embaixador da China Yang Wanming se reuniu nesta quarta-feira (20) com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A pauta foi sobre a cooperação contra a pandemia de covid-19 e de vacinas entre os dois países, segundo postagem em rede social da embaixada chinesa. A reunião foi por videoconferência.

"A China continuará unida ao Brasil no combate à covid-19 para superar em conjunto os desafios colocados pela pandemia", afirmou o texto da embaixada, sinalizando tranquilidade na relação entre os países.

O governo descartou nesta quarta-feira que divergências políticas com a China tenham causado o atraso na entrega de insumos para produção de vacinas contra a covid-19 no Instituto Butantan e na Fiocruz.

"Temos relação madura, construtiva, muito correta, tranquila com a China", disse Araújo. "Não é um assunto político. É assunto de demanda por um produto", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

O chanceler ainda afirmou que a importação da Índia de 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford está "bem encaminhada". Mas não deu uma data para a chegada de nenhuma das importações.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), também se reuniu hoje com o embaixador chinês. Maia, após o encontro, descartou possíveis obstáculos políticos como motivo para o atraso do envio de insumos para a produção da vacina contra a covid-19 no Brasil.

Segundo ele, houve compromisso do representante da China para acelerar os trâmites para a importação das matérias-primas. Maia afirmou ainda ter informações de que não houve diálogo entre o governo brasileiro e a embaixada, apesar da iminência de paralisação da vacinação contra covid-19 no país por falta de insumos.