Pessoal da lacração, explica umas coisinhas aqui rapidão!

Gente, na boa, como é que vocês vivem exigindo um zilhão de direitos para as mulheres se vocês mesmos dizem que não existe definição do que é ser mulher e que ainda qualquer um pode se considerar mulher? Com certeza eu perdi alguma coisa no meio desse caminho...

Ainda no tema mulher (que pode ser ou pode não ser), como é que vocês afirmam que elas são muito mais fortes, capazes e corajosas do que o patriarcado opressor, mas querem que as mulheres tenham direito de faltar ao trabalho – sem nenhum desconto nos salários – quando tiverem cólicas menstruais? Aqueles remedinhos que a vovó já usava em mil, novecentos e guaraná com rolha não fazem mais efeito, não?

Feministas em ação: remedinho da vovó Reprodução

Sei que vocês não vão se irritar porque são seres altamente tolerantes e empáticos, então, aqui vai mais uma duvidazinha: vocês colocam a ciência acima de tudo, não é mesmo? Então, por que não saem de casa sem antes ler o horóscopo?

Só mais uma, prometo! Se vocês são contra a diminuição da maioridade penal porque o “jovem que assalta” não sabe o que está fazendo, como apoiam que crianças decidam fazer cirurgia de mudança de sexo sem autorização dos pais? Afinal, os “de menor”, como vocês dizem, sabem ou não sabem o que fazem?

É sério, eu só queria entender...