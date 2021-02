PF apreende veleiro com cocaína que ia para a Europa e detém 5 Operação em conjunto com a Marinha contou também com cooperação de agências internacionais de combate ao narcotráfico PF apreende veleiro com cocaína que ia para a Europa e detém 5 pessoas

A- A+

Veleiro apreendido com Cocaína, na costa de Pernambuco Divulgação/Marinha do Brasil 14.02.2021

A Marinha do Brasil e a PF (Polícia Federal) interceptaram e aprenderam neste domingo (14) uma embarcação carregada com cocaína em águas brasileiras. O veleiro catamarã teria partido do Brasil com destino à Europa.

Cinco brasileiros foram presos Divulgação/Marinha do Brasil 14.02.2021

A interceptação foi realizada pelo navio-patrulha Araguari, a cerca de 270 KM da costa de Recife-PE. Cinco tripulantes, todos brasileiros, foram presos e conduzidos à sede da superintendência da PF em Recife.

A operação foi realizada com coordenação internacional, envolvendo o Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcótico, sediado em Portugal, a DEA (Drug Enforcement Administration) agência americana de combate ao narcotráfico, e a National Crime Agency, do Reino Unido.

A embarcação apreendida foi conduzida pelo navio patrulha da Marinha do Brasil para o Recife, com apoio de policiais federais do (GPI) Grupo de Pronta Intervenção, que participaram das ações.