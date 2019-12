PF cumpre 46 mandados contra o tráfico internacional de drogas

Mandados são cumpridos em quatro estados Divulgação/ Polícia Federal - 04.12.2019

A PF (Polícia Federal) deflagrou a operação Voo Baixo contra o tráfico internacional de drogas nesta quarta-feira (4).

São 13 mandados de prisão temporária e 33 de busca e apreensão. Os 46 mandados judiciais foram cumpridos pela PF nas cidades Araçatuba/SP (4), Campinas/SP (2), Dourado/SP (1), Guararapes/SP (1), Jaú/SP (1), Pereira Barreto/SP (3), Ribeirão Preto/SP (1), São José do Rio Preto/SP (8), São Paulo/SP (1), Vargem Grande Paulista/SP (1), Cassilândia/MS (2), Alcinópolis (1), Coxim/MS (3) e Três Lagoas/MS (2), Presidente Getúlio/SC (1) e Eunápolis/BA (1).

Também foram realizadas apreensões de 15 aeronaves e o sequestro de imóveis.

Segundo as investigações da PF, a organização criminosa era comandada por um suposto empresário do interior de São Paulo, que articulava a compra e o transporte aéreo da droga de traficantes bolivianos, recebia a cocaína no Mato Grosso do Sul e a transportava por meio de aviões ao Estado de São Paulo.

A ação da PF começou em maio de 2018 e já resultou na apreensão de 2,6 toneladas de cocaína e na prisão de 11 pessoas.

Os investigados serão indiciados pela prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.