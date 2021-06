PF e Marinha apreendem veleiro com 2 toneladas de haxixe em PE Dois homens foram presos na embarcação, localizada a 426 Km da costa de Recife, capital pernambucana, na quarta-feira (16) PF e Marinha apreendem veleiro com 2 ton de haxixe em PE

Navio-Patrulha Araguari participou de ação contra o tráfico de drogas no mar de PE Reprodução/Marinha do Brasil

A Polícia Federal e a Marinha do Brasil interceptaram na última quarta-feira (16), em ação conjunta, um veleiro que partiu de Portugal carregado com aproximadamente duas toneladas de haxixe — segundo estimativa preliminar —, entorpecente derivado da planta Cannabis e que contém uma alta concentração de THC (Tetra-Hidrocarbinol). Dois tripulantes da embarcação, que navegava a cerca de 426 quilômetros da costa de Recife (PE), foram presos.

O carregamento e os presos foram levados para a Superintendência da PF em Pernambuco e os presos serão autuados por tráfico internacional de drogas. O veleiro, abordado em ação que contou com o do Navio-Patrulha Oceânico “Araguari’, no qual estava também embarcada uma equipe da PF.

Segundo as autoridades brasileiras, a operação foi fruto de troca de informações entre agências internacionais e a colaboração da Aduana francesa, do Centro de Análises e Operações Marítimas - Narcótico (MAOC-N), além de autoridades das Ilhas Virgens Britânicas.

Ainda de acordo com os responsáveis pela apreensão, existe uma rota marítima transcontinental de tráfico de haxixe para o Brasil e pela qual são enviadas grandes remessas da droga.