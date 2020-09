PF faz operação contra desvios de recursos públicos na saúde 

Do R7

A PF (Polícia Federal) e a PGR (Procuradoria Geral da República) deflagaram, na manhã desta quarta-feira (30), a operação Pleumon, com objetivo de desarticular organização criminosa responsável por desvio de recursos públicos destinados a saúde e ao combate a pandemia da covid-19.

A ação investiga indícios de crimes na aquisição emergencial de 200 respiradores pulmonares pelo governo do Estado de Santa Catarina junto a uma empresa particular, no valor de R$ 33 milhões.

Em maio deste ano, o prosseguimento das investigações na operação O2 possibilitaram a descoberta de novos elementos de prova, que vieram a fundamentar a representação por medidas cautelares junto ao STJ (Superior Tribunal de Justiça).

As ações de hoje contam com a participação de 30 policiais federais e o cumprimento de cinco mandados de busca em Santa Catarina. São investigados os crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.