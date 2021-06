PF faz operação contra tráfico internacional de armas em SP e Rio

A- A+

Operação ocorre em São Paulo e Rio de Janeiro PF / Divulgação

A PF (Polícia Federal) cumpre nesta terça-feira (1º), nas cidades de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), sete mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária contra um grupo acusado de traficar armas.

A Operação Pneu de Ferro tenta desarticular uma organização responsável pelo tráfico internacional e interestadual de armas de fogo, munições e acessórios, associação para o tráfico de drogas, lavagem de capitais e evasão de divisas.

As investigações tiveram início em 2019, com apreensões de carregadores de fuzis e acessórios de arma de fogo realizadas no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. Os materias apreendidos, que estavam escondidos dentro de um pneu (daí o nome da operação), seriam enviados para as cidades de Kissimmee, Orlando e Tucson, nos Estados Unidos.

A PF contou com o apoio da Receita Federal e com a Agência de Investigações de Segurança Interna dos EUA.

A partir de informações repassadas pela PF às autoridades norte-americanas, ocorreu, também nesta terça-feira, nos Estados Unidos, uma operação contra a quadrilha, denominada Iron Tire (Pneu de Ferro).