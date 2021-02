PF faz operação em quatro Estados contra fraudes no auxílio Objetivo dos mais de 200 agentes, que cumprem 73 mandados de busca, é desarticular grupos criminosos de MG, BA, TO e PB

Brasil | Do R7

A- A+

Operação busca fraudadores do auxílio emergencial Divulgação PF

A PF (Polícia Federal) faz nesta quinta-feira (18) uma grande operação contra fraudes ao auxílio emergencial em quatro Estados do país.

O objetivo dos policiais que estão nas ruas, com 73 mandados de busca e apreensão, é recolher provas de fraudes e desarticular organizações criminosas que desviam recursos do benefício pago pelo governo federal durante a pandemia de covid-19.

Nesta primeira etapa da operação, são alvos os beneficiários de pagamento de contas com valores obtidos com o desvio do auxílio.

Em Minas Gerais, aproximadamente 200 policiais federais foram destacados para o cumprimento de 66 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e outros 38 municípios do Estado. Também estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão na Bahia, em Tocantins e na Paraíba.

A ação é feita em conjunto da PF, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.