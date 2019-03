PF investiga esquema de lavagem de dinheiro em tráfico de drogas

PF atua no Rio de Janeiro e no Paraná Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress - 19.02.2019

A PF (Polícia Federal) inicia na manhã desta terça-feira (26) uma operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico internacional de drogas. As autoridades cumprem sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva.

Batizada de Tio Oculto, a operação atua nos estados do Rio de Janeiro e Paraná. Segundo a PF do Rio de Janeiro, a investigação identificou empresas do ramo alimentício construídas para lavagem de dinheiro do tráfico.

Também há empresas no Paraguai.