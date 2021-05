PL do Primeiro Emprego é aprovado pelo Senado; texto vai à Câmara Projeto de lei incentiva a contratação profissional de alunos de cursos técnicos ou ensino superior, com idade entre 16 e 29 anos

A- A+

Empregadores terão direito às reduções das alíquotas do INSS patronal, de 20% para 1%, e do FGTS, de 8% para 1% no primeiro ano Waldemir Barreto/Agência Senado

Senadores aprovaram, em votação simbólica, o projeto de lei que traz incentivos ao primeiro emprego e à contratação profissional de estudantes matriculados em cursos técnicos ou do ensino superior, desde que tenham entre 16 e 29 anos de idade e não tenham vínculo anterior registrado em carteira.

Pelo texto, os empregadores terão direito às reduções das alíquotas do INSS patronal, de 20% para 1%, e do FGTS, de 8% para 1% no primeiro ano da contratação. O texto segue agora para apreciação da Câmara.

Segundo o autor, senador Irajá (PSD-TO) - eleito o mais novo senador na história do Brasil aos 35 anos -, o projeto de lei é uma homenagem ao prefeito Bruno Covas, que comandou a maior cidade do país e morreu no último dia 16 vítima de câncer.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.