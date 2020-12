Polícia do Rio intima William Bonner e Renata Vasconcellos para depor Os apresentadores do 'Jornal Nacional' terão de prestar esclarecimentos após suposta desobediência da TV Globo a uma decisão judicial

Depoimentos vão acontecer na próxima semana Divulgação/TV Globo

Os apresentadores do Jornal Nacional, da TV Globo, William Bonner e Renata Vasconcellos, foram intimados a depor à Polícia Civil do Rio de Janeiro em uma investigação sobre suposta desobediência à decisão judicial que proibiu a emissora de divulgar informações a respeito da investigação do esquema de "rachadinha" (devolução de parte do salário) que, segundo o Ministério Público do Rio (MP-RJ), o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) praticou enquanto era deputado estadual no Rio de Janeiro.

Em 4 de setembro, a juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Cível do Rio de Janeiro, atendeu pedido do senador Flávio Bolsonaro e proibiu a TV Globo de exibir qualquer documento ou peça da investigação sobre o suposto esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio enquanto ele era deputado estadual no Rio. "Não tenho nada a esconder e expliquei tudo nos autos, mas as narrativas que parte da imprensa inventa para desgastar minha imagem e a do presidente Jair Messias Bolsonaro são criminosas", publicou Flávio nas redes sociais, à época, justificando o pedido.

Na ocasião, a emissora parou de veicular reportagens sobre o tema e classificou a decisão como cerceamento à liberdade de informar, uma vez que a investigação é de interesse de toda a sociedade.

A defesa do senador Flávio Bolsonaro apresentou à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática) denúncia de que a TV Globo teria descumprido a ordem judicial, e o delegado Pablo Dacosta Sartori iniciou investigação sobre suposta "desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito".

Dentro da investigação, na última quarta-feira (2), determinou que os apresentadores do Jornal Nacional sejam intimados a depor na próxima quarta-feira, dia 9, na sede da DRCI, em Benfica (zona norte do Rio). Renata deve depor às 14h e Bonner, às 14h30. Se algum deles não comparecer, segundo a notificação, terá praticado crime de desobediência, punido com detenção de até seis meses e multa.

Procurada pela reportagem, a TV Globo informou que "não se manifesta sobre procedimentos legais em curso".

O Estadão perguntou à defesa de Flávio Bolsonaro em que momento o Jornal Nacional teria descumprido a ordem judicial, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem