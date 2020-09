Polícia Federal convoca Moro para depor sobre atos antidemocráticos Oitiva é motivada em razão de ele ter ocupado o cargo de ministro na época em que ocorreram as manifestações na frente do Palácio do Planalto Polícia Federal convoca Moro para depor sobre atos antidemocráticos

Depoimento deve ocorrer às 13h do dia 2 de outubro Marcello Casal Jr/Agência Brasil – 13.04.2020

A PF (Polícia Federal) intimou nesta sexta-feira (18) o ex-ministro Sérgio Moro para prestar depoimento sobre a organização de atos antidemocráticos. A investigação tramita no STF (Supremo Tribunal Federal).

A oitiva é motivada em razão de ele ter ocupado o cargo de ministro na época em que ocorreram as manifestações na frente do Palácio do Planalto. O depoimento deve ocorrer em 2 de outubro, às 13h, na Superintendência da PF (Polícia Federal) em Curitiba.

Na semana passada, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) também foram convocados para prestar depoimento sobre o assunto.

Relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, já afirmou que as investigações da PGR (Procuradoria-Geral da República) apontam para a ‘real possibilidade’ de atuação de associação criminosa voltada para a ‘desestabilização do regime democrático’ com o objetivo de obter ganhos econômicos e políticos.