Políticas de inclusão de pessoas com deficiência diminuem desigualdades

A Lei de Inclusão, que traz garantias fundamentais para a equiparação das pessoas com deficiência em relação à sociedade, data de 2005, mas ainda há muitos obstáculos para vencer o preconceito e a invisibilidade desta parcela da população.

Para falar sobre este assunto, o Estúdio News desta quarta-feira (19) recebe a secretária de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São Paulo, Célia Leão.

Cadeirante há quase 40 anos, Célia atua fortemente em prol de políticas públicas que mudem o cenário de desigualdade das pessoas com deficiência. Como deputada estadual, ela foi autora de importantes leis para o setor, tais como a Lei da Acessibilidade, Passe-Livre Intermunicipal e a isenção do IPVA para todos os deficientes paulista.

“Tratar igualmente os desiguais é tratá-los desigualmente. É preciso ter políticas públicas diferentes para poder lidar com as diferenças. Precisa entender que a pessoa com deficiência precisa ter um atendimento diferenciado para poder chegar no mesmo lugar com as mesmas possibilidades”.

A educação é um pilar fundamental para a inclusão. Segundo o INEP, nos últimos 5 anos, mais de 800 mil alunos com deficiência, altas habilidades e transtornos do desenvolvimento foram matriculados nas escolas brasileiras. Em 2018 esse número chegou a mais de 1 milhão de estudantes.

“Existem várias formas de incluir e eu digo que a educação é a primeira, é a base. Criança não discrimina, não tem preconceito. A hora mais fácil de você incluir a pessoa com deficiência na sociedade comum é na hora que ela começa a ir para a escola”.

