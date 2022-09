Presidente da Câmara de Ibotirama (BA) é preso por suspeita de homicídio

A- A+

O presidente da Câmara de Ibotirama (BA), Jean Charles Alexandre Reprodução/Redes Sociais

O presidente da Câmara de Vereadores de Ibotirama (BA), Jean Charles Alexandre (PSB), foi preso pela Polícia Civil nessa quinta-feira (8) pela suspeita de envolvimento no assassinato de Marcello Leite Fernandes, morto a tiros em julho deste ano. De acordo com a corporação, o vereador seria o mandante do crime.

Além de Jean Charles, um policial militar foi preso. "Estamos na investigação com o objetivo de delinear a individualização da conduta das pessoas que teriam participado. O que temos é que o vereador preso estaria envolvido no crime na condição de mandante e o policial participou da ação dando cobertura com um veículo para dar fuga ao indivíduo que executou a vítima", disse à imprensa a delegada Andréa Ribeiro, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Jean Charles e o policial militar foram transferidos a Salvador após a prisão. "Era necessário que, por conta do medo e apreensão da população dada a atuação violenta desse grupo criminoso, que eles fossem trazidos para a capital. A intenção é deixar as pessoas à vontade e confortáveis para denunciar", comentou a delegada. A corporação ainda procura a pessoa que efetuou os disparos contra Marcello.

Marcello tinha 39 anos de idade e foi executado dentro do próprio carro. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que ele tenha sido morto por desavenças políticas. "Existem várias linhas de investigação. Inclusive, a possível motivação política, mas que não é a única a ser avaliada. Estamos trabalhando com outras vertentes até por conta da característica da região de Ibotirama, marcada por conflitos de terra e grilagem", explicou Andréa.