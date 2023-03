Presidente da Record TV recebe presidente do TRT-15 em São Paulo

A- A+

Da esquerda para a direita: Sérgio Maciel, diretor de Relações Institucionais da Record TV Rio; Desembargador Hélcio Dantas Lobo Júnior, do TRT-15; Desembargador Samuel Hugo Lima, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; Luiz Cláudio Costa, presidente da Record TV; e Desembargador Ademir de Carvalho Benedito, do TJSP Karina Lajusticia/Record TV

O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, recebeu, na tarde desta sexta-feira (10), a visita institucional do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Samuel Hugo Lima.

Acompanhado dos desembargadores Ademir de Carvalho Benedito (TJSP) e Hélcio Dantas Lobo Júnior (TRT-15), o Des. Samuel conheceu os estúdios da TV na capital paulista e esteve com os apresentadores dos programas Hoje em Dia e Balanço Geral.

A visita de cortesia teve como propósito manter e reforçar o canal de comunicação do TRT-15 com a Record TV. Durante o encontro, Luiz Cláudio destacou a importância de uma boa relação entre órgãos de imprensa e o Poder Judiciário.

Participaram ainda, o diretor de Relações Institucionais da Record TV Rio, Sérgio Maciel, e a gerente de São Paulo, Karina Lajusticia.