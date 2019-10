Do R7, com Reuters

Presidente do PSL é alvo de ação da PF contra esquema de laranjas Investigações apontam que representantes locais de um partido político teriam "ocultado/disfarçado/omitido" movimentações do fundo partidário PF

Mandados foram expedidos pelo TRE-PE Agência Senado

A PF (Polícia Federal) cumpre nove mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (15) para apurar possível prática de crimes eleitorais.

O deputado federal Luciano Bivar (PSL-PE), presidente do PSL, está entre os alvos da ação. A informação é do jornal O Estado de S.Paulo.

Os mandados foram expedidos pela TRE-PE (Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco). As investigações apontam que representantes locais de um partido político teriam "ocultado/disfarçado/omitido" movimentações de recursos financeiros vindos do fundo partidário.

As autoridades buscam entender se o dinheiro teria sido usado para candidatura de mulheres de forma fictícia, em Pernambuco, com o objetivo de desvio, para que fosse aplicado onde o partido e gestores decidissem.

A defesa de Bivar disse em nota que não há indícios de fraude no processo eleitoral, e acrescentou ver a operação com "muita estranheza" devido ao atual momento de turbulência política.

"A defesa enfatiza que o inquérito já se estende há 10 meses, já foram ouvidas diversas testemunhas e não há indícios de fraude no processo eleitoral. Ainda na visão da defesa, a busca é uma inversão da lógica da investigação, vista com muita estranheza pelo escritório, principalmente por se estar vivenciando um momento de turbulência política", disse o escritório de Ademar Rigueira, que responde pela defesa de Bivar e do PSL em Pernambuco.