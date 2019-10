Presidente em exercício, Alcolumbre visita praias afetadas por óleo

Davi Alcolumbre visita praia de Barra de São Miguel (AL) BRUNO FERNANDES/AGÊNCIA PIXEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), no posto de presidente da República em exercício, visita nesta quinta-feira (24) praias do Nordeste afetadas pelas manchas de óleo. Pela manhã, o senador esteve na praia de Barra de São Miguel, em Alagoas. À tarde, o compromisso é na capital sergipana, Aracaju.

Ele faz a visita acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do presidente da comissão de Meio Ambiente do Senado, Fabiano Contarato, e por autoridades locais.

Em Barra de São Miguel, Alcolumbre afirmou que assinará a medida provisória que vai liberar recursos emergenciais aos pescadores locais, afetados pelo óleo. "Vou assinar decreto que vai prolongar, por mais 2 meses, o pagamento do seguro defeso a 60 mil pescadores afetados pela tragédia ambiental", disse.

A verba já tinha sido anunciada na terça-feira (22) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dessa forma, os pescadores que são normalmente beneficiados pelo seguro no período em que não podem desenvolver suas atividades por conta da reprodução das espécies receberão recursos extras também em novembro. O pagamento custará ao governo federal cerca de R$ 59,9 milhões.

Alcolumbre assumiu a Presidência da República na tarde de quarta-feira (23), após viagem do vice-presidente Hamilton Mourão ao Peru, e permanece no cargo até esta sexta (25). O presidente Jair Bolsonaro viaja desde sábado (19) por países da Ásia e retornará apenas no dia 31.