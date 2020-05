Do R7

Procurador-geral pede abertura de investigação contra o Wilson Witzel Ação busca investigar a nomeação de funcionários fantasmas e tem entre os alvos o assessor especial do governador do Rio Wilson Witzel

Wilson Witzel está entre os alvos do inquérito Reprodução/Governo do Rio

O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou nesta quarta-feira (29) a abertura de inquérito para investigar o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.

O processo, que corre em sigilo no STJ (Supremo Tribunal de Justiça), aborda a nomeação de funcionários fantasmas no governo do Estado.

O advogado Valter Alencar, que disputou o governo do Piauí pelo PSC em 2018 e assessor especial do governador, também aparece entre os alvos do inquérito.