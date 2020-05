Procuradoria apura criação de 'selo não-racista' da Fundação Palmares

Do R7

Sérgio Camargo anunciou selo por meio da web Reprodução/Facebook

O MPF (Ministério Público Federal), por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no Rio de Janeiro, vai apurar suposto “desvio de finalidade” na criação de um "selo não-racista", que foi anunciada pelo presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, no início da semana.

Em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (27), o diretor da instituição afirmou que o selo teria por objetivo “restaurar a reputação de pessoas que injusta e criminosamente foram tachadas de racistas em campanhas de difamação e de execração pública promovidas especialmente pela esquerda.”

Entretanto, de acordo com o artigo 1º, da lei de 1988 que instituiu o órgão, a fundação tem, essencialmente, o dever de “promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira”.

Segundo o MPF, o anúncio feito por Sérgio Camargo poderia, em tese, enquadrar o projeto no conceito de “desvio de finalidade” — quando um gestor público age ou decide fora das finalidades estabelecidas pela lei.

Imagem de 'selo' foi publicada no Twitter Reprodução/Twitter/Sergio Camargo

O presidente da fundação também voltou a questionar o papel de Zumbi dos Palmares como símbolo de liderança do movimento negro, embora a organização leve o sobrenome do líder quilombola brasileiro.

“Ninguém deve ser herói dos negros porque a esquerda decreta. Deve ser herói pela integridade moral, valores que defendeu, conduta, caráter e legado para as futuras gerações. Decidam por si mesmos se Zumbi dos Palmares preenche estes requisitos”, escreveu no Twitter.

Escolhido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2019, o diretor da instituição chegou a ter a nomeação suspensa pela justiça por conta de publicações nas redes sociais em que relativizava temas como racismo e o impacto da escravidão.

Em algumas das declarações, ele chegou a defender a extinção do movimento negro, fim do feriado da Consciência Negra e, também, que a escravidão teria sido “benéfica para os descendentes” de escravizados no Brasil.