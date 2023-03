Programa Indígena conhece primeiro aluno formado em 2023

A- A+

Diogo Kamaiurá iniciará no primeiro emprego remunerado como odontólogo Reprodução/Programa Indígena 2023

O Programa Indígena, iniciativa da Universidade Brasil em parceria com a Associação Indígena Kuikuro do Alto, conheceu o primeiro estudante indígena formado entre os 12 que participaram do projeto, iniciado em 2019: trata-se de Diogo Arautara Yamanari Rodarte Kamaiurá, do curso de odontologia.

Apto para começar a atuar na profissão, Diogo Kamaiurá iniciará no primeiro emprego remunerado como odontólogo em sua própria aldeia, no Xingu, graças a uma parceria com a SPDM.

O objetivo do Programa Indígena é aperfeiçoar a saúde do povo xinguano a partir da formação de indígenas das aldeias do Alto e médio Xingu na área da saúde. A contrapartida do projeto era de que, após a formatura, os alunos trabalhassem em suas etnias.

Foram, ao todo, 12 bolsas de estudos integrais disponibilizadas pela Universidade Brasil para médicos, veterinários e odontólogos.

Quatro anos atrás, 69 alunos indígenas participaram do vestibular para concorrer a seis bolsas em medicina, duas em medicina veterinárias e quatro em odontologia.

Os melhores classificados foram a Fernandópolis (SP) para iniciar os estudos, onde, além das bolsas, receberam moradia e uma bolsa-auxílio no valor de um salário mínimo.