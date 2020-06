Do R7

Programa social mobiliza 11 mil voluntários por doação de sangue Grupo da Saúde, da Igreja Universal do Reino de Deus, vai beneficiar 46.640 pacientes. Cada bolsa de sangue ajuda a salvar até quatro vidas

Apenas 1,6% da população doa sangue no país Divulgação

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) apontam que apenas 1,6% da população brasileira doa sangue. Com a propagação da covid-19, os hemocentros do país identificaram uma queda no número de doadores.

Neste mês de junho, para combater a carência, o Grupo da Saúde – programa social da Igreja Universal do Reino de Deus – mobilizará 11.660 voluntários para realizar a doação de sangue, que beneficiará 46.640 pacientes – cada bolsa de sangue ajuda a salvar quatro vidas.

A campanha “Junho Vermelho” tem por objetivo conscientizar a população sobre o ato de doar sangue. No entanto, a Universal já vem contribuindo com essa causa. Só neste ano, de janeiro a maio, 126.816 pessoas foram beneficiadas com a doação de mais de 30 mil voluntários.

Mais de 46 mil pessoas serão beneficiadas Divulgação

Segundo o responsável pelo Grupo da Saúde, Eduardo Ribeiro, a doação de sangue está sendo muito importante. “Muitas pessoas estão com medo e posso até dizer pânico de ir até aos hospitais para doar sangue. Por isso, mais uma vez, a Igreja Universal abre as portas, cede o espaço de suas sedes para que seja feita a coleta de sangue”.

De acordo com o Ministério da Saúde, a população deve continuar doando sangue, mesmo neste momento em que o país registra casos e óbitos pela covid-19. Pessoas com anemia crônica, vítimas de acidentes que causam hemorragia, complicações decorrentes da febre amarela, dengue, tratamento de câncer e outras doenças graves continuam precisando dos derivados do sangue.

Solidariedade em ação

Em Santo André, a Universal abriu as portas do templo localizado na av. Santos Dumont, 105, nos dias 8, 9 e 10/6, convocando seus membros para a coleta de sangue realizada pelo Hemocentro São Lucas.

De janeiro a maio, 126 mil pessoas foram beneficiadas por 30 mil voluntários Divulgação

Silvio de Jesus Dias foi um dos doadores. Para ele, participar de uma ação como essa é muito importante porque através dela outras pessoas serão ajudadas. “Doar sangue é salvar vidas, e nós estamos engajados nisso, voluntariamente, a ajudar aqueles que precisam”, afirmou.

O médico responsável pela ação, André Agnelo Gomes de Oliveira Filho, explica que a abertura de espaços seguros para a coleta de sangue é fundamental neste momento em que as pessoas estão com medo de se dirigir aos hospitais para doar.

“Nós temos uma nova doença que é a covid-19, mas as outras doenças continuam, então é por isso que eu não posso parar de coletar”, relata a enfermeira Keli Cristina dos Santos, que ajudou na coleta de sangue feita na sede da Universal em Santo André (SP).

“Estar aqui é uma coisa maravilhosa, porque a gente consegue ter pessoas, e tivemos mais pessoas que esperávamos, ficamos muito contentes”, comemora a enfermeira.

Serviço:

Acre

Data: 16, 19 e 23/6

Horário: 8h

Local: Hemoacre – Av. Getúlio Vargas, 2787 - Bosque

Alagoas

Data: 30/6

Horário: 8h

Local: Universal de Alagoas - Av. Comendador Gustavo Paiva, 3076

Amapá

Data: 19 e 26/6 e 03 e 10/7

Horário: 7h30 às 11h

Local: Hemoap – Av. Raimundo Álvares da Costa, 1093, Centro de Macapá

Amazonas

Data: 17/6

Horário: 8h às 17h

Local: Hemoam – Av. Constantino Nery, 4397 – Chapada - Manaus

Bahia

Data: 1 a 31/6

Horário: 9h

Local: Ladeira do Hospital Geral – Brotas - Salvador

Ceará

Data: 20/6

Horário: 9h às 17h

Local: R. Padre Pedro Alencar, 61 – Mesejana

Espírito Santo

Data: 14 a 30/6

Horário: 8h às 17h

Local: Hemoes – Av. Mal. Campos, 1468 – Maruípe – Vitória

Goiás

Data: 15 a 30/6

Horário: 7h às 17h

Local: Hemocentro de Goiânia – Av. Anhanguera, 5195 – Setor Coimbra

Mato Grosso do Sul

Data: 27/6

Horário: 8h

Local: Hemosul – Av. Fernando C. Costa, 1304

Paraná

Data: 20 e 27/6

Horário: 8h às 11h

Local: Hemepar – Trav. João Prosdócimo, 145, Alto da XV - Curitiba

Rio de Janeiro

Data: 18/6

Horário: 9h às 16h

Local: Universal de Del Castilho – Av. Dom Helder Câmara, 4242

Rio Grande do Sul

Data: 20/6

Horário: 8h

Local: Santa Casa da Misericórdia – R. Professor Annes Dias, 295 – Porto Alegre

Roraima

Data: 15 a 19/6

Horário: 8h30 às 11h30 e 13h30 às 17h

Local: Hemoraima – Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3336, Aparecida

Santa Catarina

Data: 26/6

Horário: 15h

Local: Hemosc – Av. Prof Othon Gama D. Eça, 756 – Centro – Florianópolis

São Paulo

Data: 13 a 31/6

Horário: 8h às 13h

Local: Hospital Tatuapé – Av. Celso Garcia, 4815

Sergipe

Data: 16 e 17/6

Horário: 8h às 12h

Local: IHHS - R. Guilhermino Rezende, 187, São José – Aracaju

Tocantins

Data: 20/06

Horário: 08h às 12h

Local: Hemocentro Regional de Araguaína – R. 13 de Maio, 1336 – Centro, Araguaína