Prova do Enem Digital é tema da 'Live JR' desta sexta-feira (29) Presidente do Inep, Alexandre Lopes, debate a realização do exame online com Luis Fara Monteiro, Celso Freitas e Jean Brandão

A- A+

Presidente do Inep fala sobre o Enem Digital hoje Gabriel Jabur/MEC - 16.08.2019

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (29) o presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Alexandre Pereira Lopes.

O assunto da conversa será o Enem Digital, prova online que acontece neste fim de semana. Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Luis Fara Monteiro, Celso Freitas e Jean Brandão.

A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país. As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras.

O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

Na semana passada, o assunto foi o início da vacinação no Brasil. Assista abaixo: