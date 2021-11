PSDB pode eleger candidato à presidência neste domingo (21) Governador de SP, João Doria, e do RS, Eduardo Leite são principais candidatos. Ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio está no páreo

Candidatos João Doria, Arthur Virgílio e Eduardo Leite Divulgação

O PSDB poderá definir neste domingo (21) o candidato do partido à presidência da República. O início da votação presencial das prévias teve início às 9h. A partir deste horário, filiados de todo o País estarão autorizados a comparecer às urnas eletrônicas instaladas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Tucanos também podem votar remotamente por meio de um aplicativo liberado desde as 7 horas da manhã. Os principais candidatos da disputa interna são o governador de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio também está no páreo, mas não é considerado competitivo.

A votação, tanto presencial quanto remota, será encerrada às 15 horas e o resultado deve ser anunciado por volta das 17 horas pelo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.

A previsão é que Doria, Leite e Virgílio cheguem ao evento do PSDB na parte da manhã. Às 10h10, Bruno Araújo fará a abertura oficial e uma homenagem a Bruno Covas, prefeito de São Paulo falecido em maio no exercício do mandato, e Firmino Filho, ex-prefeito de Teresina morto em abril.

Às 11 horas, o senador José Aníbal (PSDB-SP) conduz o painel "Desafios para o Brasil pós-pandemia". O parlamentar foi alvo de críticas por parte da equipe de Doria na tarde de ontem após deixar a coordenação das prévias para apoiar a candidatura de Leite.

