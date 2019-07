Do R7

Quebrar o silêncio previne o abuso sexual infantil No Estúdio News desta quarta-feira (10), juíza e psicóloga alertam sobre a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes estúdio news

Michéle Mansor, Gustavo Toledo e Hertha Helena estão no Estúdio News Divulgação

Em 2018, mais de 17 mil denúncias de violência sexual contra menores de idade foram registradas no Disque 100. O problema, cercado de tabus, é o tema do Estúdio News desta quarta-feira (10), que recebe a juíza Hertha Helena, presidente do Instituto Paulista de Magistrados, e a psicóloga Michéle Ferreira de Lima Mansor, da Organização Humanitária Aldeias Infantis SOS Brasil.

A estimativa atual é que, a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas sexualmente no mundo. Porém, infelizmente, o número pode ser ainda maior já que muitos casos permanecem em segredo.

“Por parte da vítima existe a síndrome do silêncio, que é justamente o fato de não falar o que está ocorrendo e dessa forma acabar colaborando para que isso perpetue. A criança não fala por mil motivos. Porque ela sofre ameaças, ou porque ela fantasia que se ela falar a família dela vai se desestruturar inteira, vai acontecer alguma desgraça, ou que ela vai ser retirada da família...”, explica a juíza.

Oferecer um ambiente de segurança e confiança é uma das maneiras de ajudar as crianças a romper com essa síndrome. Além disso, Michéle ressalta a importância da educação como uma das principais formas para a prevenção de abusos sexuais.

“Existem pesquisas que mostram que quanto mais cedo a gente começa a educação sexual, obviamente adaptando a linguagem à idade da criança, mais tarde inclusive se inicia a vida sexual. Quanto mais a gente dá instrumento de conhecimento, mais o ser humano toma decisões. O conhecimento é a chave da prevenção”, diz.

