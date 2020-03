Record TV prestigia posse dos novos dirigentes do TRF3

O desembargador federal Mairan Maia tomou posse como presidente do TRF3 Karina Lajusticia/Record TV

O desembargador federal Mairan Maia tomou posse como presidente do Tribunal Regional Federal da 3° Região na noite desta segunda-feira (2), em Sessão Solene realizada na Sala São Paulo, na capital paulista. Além de diversas autoridades presentes, a Record TV também prestigiou a cerimônia.

A solenidade foi iniciada pela então presidente do TRF3, desembargadora federal Therezinha Cazerta, que transmitiu o cargo ao sucessor. As desembargadoras federais Consuelo Yoshida e Marisa Santos assumiram, respectivamente, a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3° Região, que abrange os estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Os novos dirigentes foram eleitos pelo Pleno do Tribunal, em dezembro último, para exercer os cargos para o biênio 2020-2022.

A cerimônia contou com a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes e do Presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Ministro João Otávio de Noronha.

O corregedor nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, o presidente do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, o arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, o advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o governador do Maranhão Flávio Dino, dentre outras autoridades, estavam presentes no evento.