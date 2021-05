Record TV recebe generais da Comunicação Social do Exército Reunião de trabalho tratou da importância da comunicação do Exército e do estreitamento do relacionamento com a emissora

Da esquerda para a direita: Antonio Guerreiro, Luiz Cláudio Costa, General de Brigada Carlos Eduardo Barbosa da Costa, General de Divisão Richard Fernandez Nunes, Thiago Contreira e Clóvis Rabelo em encontro em São Paulo Record TV

A Record TV recebeu nesta quarta-feira (26) a visita dos generais Richard Fernandez Nunes, chefe do CCOMSEx (Centro de Comunicação Social do Exército), e Carlos Eduardo Barbosa da Costa, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, em sua sede em São Paulo.

Um dos temas da reunião foi a importância do trabalho de comunicação social do Exército para mostrar a instituição sempre trabalhando em proveito da sociedade brasileira. O objetivo da visita é manter a relação de comunicação aberta, bem como estreitar o relacionamento com a emissora.

Os militares foram recebidos por Luiz Cláudio Costa, presidente da Record TV, Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo, Thiago Contreira, diretor de Jornalismo, Clóvis Rabelo, Diretor de Produção em Jornalismo, e Karina Lajusticia, gerente de Relações Institucionais. Também participaram do encontro o coronel Carlos Marcelo Teixeira Costa, chefe da Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Sudeste, o coronel Erb Lyra Leal, chefe da Divisão de Relações com a Mídia do CCOMSEx, o coronel VVilmar Carlotto Júnior, chefe da agência Verde Oliva, e o coronel Alexandre Gueiros Teixeira, assistente do general Richard.