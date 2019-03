Reforma da Previdência começa a tramitar na semana que vem

Paulo Lima, do R7

Maia vai instalar CCJ da Câmara no dia 12 Pedro Ladeira/Folhapress - 01.02.2019

A instalação da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça da Câmara), onde começará a tramitação da reforma da Previdência, ficou para a próxima terça-feira (12), junto com as demais comissões permanentes.

A expectativa inicial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) era instalar a CCJ no último dia 26. Cabe à comissão analisar se a proposta está ou não em desacordo com a Constituição Federal, o chamado exame de admissibilidade.

Para Maia, que prevê aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) na Câmara até o final do primeiro semestre, o atraso não vai prejudicar os trabalhos porque o governo ainda está formando sua base de apoio no Congresso.