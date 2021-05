Refugiados e migrantes têm capacitação em cursos de finanças

A- A+

Mais de 47 migrantes e refugiados foram capacitados desde março Marcelo Camargo / Agência Brasil

Cerca de 200 migrantes e refugiados em todo o país se inscreveram no curso de educação financeira, ministrado pela CG-Conare/MJSP (Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados, do Ministério da Justiça e Segurança Pública). Nesta 3ª edição do curso, os inscritos terão como novidade a disciplina de empreendedorismo. A formação básica em Gestão de Finanças Pessoais traz conceitos básicos de juros, poupança, investimento, estratégias para sair do endividamento, organização orçamentária e planejamento. As aulas on-line serão ministradas nos dias 18, 20 e 24 de maio.

A Pasta já capacitou 47 migrantes e refugiados desde março deste ano. Segundo o coordenador-geral do Conare, Bernardo Laferté, o curso tem origem do Programa de Educação Financeira do Banco Central do Brasil e promove o conhecimento de forma descomplicada.

“O Ministério é um executor da política do Banco Central para o público específico de migrantes e refugiados. O curso busca dar conhecimento para que esse público tenha condição de se auto-organizar financeiramente e se reabilitar utilizando o conhecimento adquirido em sua gestão pessoal e profissional. É a materialização da política de forma transversal, criada pelo Banco Central e executada pelo Ministério da Justiça”.

A ideia surgiu a partir de proposta feita pelo CG-Conare às OSC (Organizações da Sociedade Civil) parceiras de abrangência nacional. A capacitação aborda temas como o sistema financeiro nacional, abertura de contas, envio e recebimento de remessas do exterior, tipos de operações de crédito, maneiras de evitar golpes associados ao sistema financeiro, além de informações sobre o auxílio emergencial.