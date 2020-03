Regina Duarte toma posse nesta quarta como secretária da Cultura Atriz assume cargo em ato com o presidente Jair Bolsonaro. Expectativa é que ela adote tom apaziguador entre governo e classe artística Regina Duarte toma posse nesta quarta em ato com Bolsonaro

A atriz Regina Duarte e o presidente Jair Bolsonaro Carolina Antunes/PR/

A atriz Regina Duarte toma posse nesta quarta-feira (4) em Brasília como secretária da Cultura. A cerimônia contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades do governo.

Também é esperada a presença de artistas. A expectativa é que Regina Duarte faça um discurso “apaziguador” entre o governo e a categoria. Também deverão ser anunciados os principais assessores da nova secretária no cargo.

A posse acontece quase um mês após a atriz dar o “sim”. Ela foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro após a demissão do então secretário Roberto Alvim, em 17 de janeiro. Ele deixou o cargo após publicar um vídeo em que copiava trechos de um discurso nazista e utilizava diversos elementos em referência ao regime totalitário, como o música de Richard Wagner, artista antissemita associado ao nazismo.

No mesmo dia, Bolsonaro fez o convite a Regina Duarte, que afirmou que começava um "noivado" com o governo e que iria conhecer melhor a função e a Secretaria da Cultura. O sim definitivo veio no dia 29 de janeiro.

Após aceitar fazer parte do governo, a atriz iniciou negociações para romper o contrato com a TV Globo, processo que foi encerrado no último dia 28 com a quebra do vínculo de mais de 50 anos.