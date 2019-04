Relator do pacote anticrime de Moro denuncia ameaça a familiares Marcos do Val, senador eleito pelo PPS-ES, denunciou as ameaças pela sua conta oficial no Instagram e registrou boletim de ocorrência

Senador Marcos do Val denunciou ameaças DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

Um dos três relatores do pacote anticrime do ministro da Justiça Sergio Moro, o senador Marcos do Val (PPS-ES), registrou boletim de ocorrência na Polícia do Senado por ter recebido por e-mail ameaças contra seus familiares.

O senador fez denúncia pública em sua conta no Instagram. "Comunico que ao ser designado relator do Projeto de Lei 1864, que faz parte do pacote anticrime apresentado pelo ministro Sergio Moro ao Congresso Nacional, que trata do crime organizado corrupção e crimes praticados com grave violência, sofri ameaça contra minha integridade física e de meus familiares", escreveu Marcos do Val.

As ameaças foram feitas por e-mail e um dos trechos fala em sequestro e estupro de uma irmã do senador. A assessoria de Marcos do Val informou que o senador atribuiu as ameaças à nomeação para relatoria do projeto de Moro, ocorrida nesta segunda-feira, dia 1º.

Ainda no Instagram, o parlamentar escreveu que recorreu à Polícia Legislativa e à Advocacia-Geral do Senado. "Já estou tomando as devidas providências para garantir o exercício do meu mandato parlamentar, minha segurança pessoal e de minha família" diz o post.

fonte: Estadão Conteudo

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados