Relatório da reforma tributária será lido nesta terça (4) no Congresso Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da proposta, convocou reunião com os demais membros da comissão mista para 15h

Deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da matéria no Congresso: proposta pode ser votada de forma fatiada Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 17.12.2019

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária, convocou reunião da comissão mista do Congresso que analisa a proposta para esta terça-feira (4), ocasião em que fará a leitura de seu parece r. O encontro está marcado para 15h.

O prazo estipulado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que o deputado entregasse o relatório era esta segunda-feira (3). Lira havia determinado a data após se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e não descartou a possibilidade de fatiar o texto. O presidente da Câmara também prometeu engajamento institucional da Casa para fazer a proposta avançar.

A discussão da reforma tem movimentado os bastidores em Brasília. A intenção de lideranças partidárias e do governo é começar a votar a proposta de forma fatiada, com pontos menos polêmicos indo a plenário primeiro. Em primeiro lugar, os parlamentares devem focar na unificação do PIS e Cofins.

(Com informações da Agência Brasil)