Acidentes aéreos no Brasil: um alerta alarmante O Brasil registrou o maior número de mortes em acidentes aéreos em 11 anos. Em 2024, até setembro, 127 pessoas morreram em acidentes... Revista Oeste|Do R7 22/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Brasil registrou o maior número de mortes em acidentes aéreos em 11 anos. Em 2024, até setembro, 127 pessoas morreram em acidentes que envolvem aeronaves. Os dados são do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), do Ministério da Defesa. Conforme o Sipaer, o número de mortes representa o maior da série histórica, que começou em 2014. O segundo ano que mais registrou mortes foi 2016, quando 104 pessoas morreram em acidentes aéreos no Brasil. Desde 2014, pelo menos 833 pessoas morreram pelo mesmo motivo. Gráfico mostra número de mortes por ano em acidentes aéreos | Foto: Thiago Vieira/Revista Oeste Neste ano, até setembro, o país registrou 136 acidentes aéreos. Desses, 33 resultaram em mortes. O mais fatal aconteceu em agosto, quando 62 pessoas morreram na queda de um avião comercial em Vinhedo, na Região Metropolitana de Campinas (SP). Na ocasião, um voo da Voepass partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). O avião, com 58 passageiros e quatro tripulantes, caiu em um condomínio no bairro Capela. Não houve sobreviventes. Ninguém morreu no solo. + Leia mais notícias de Brasil em Oeste Esse acidente teve o maior número de vítimas desde a tragédia da TAM, em 2007, no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista. Na época, 199 pessoas morreram. Neste ano, falha ou mal funcionamento do motor foi o principal motivo dos acidentes. Houve 42 casos. Já 27 acidentes ocorreram por causa de exclusão de pista, quando a aeronave sai da superfície da pista durante o pouso ou decolagem. Mato Grosso foi o Estado que mais registrou acidentes aéreos em 2024, 26 casos, seguido por São Paulo, com 21, e o Pará, com 14 acidentes. Já a cidade com mais registro neste ano foi Cuiabá, com três acidentes. Acidente aéreo em Natal https://twitter.com/revistaoeste/status/1848771578336567695 Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu na Grande Natal, capital do Rio Grande do Norte. O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira, 22, durante um exercício aéreo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto conseguiu se ejetar depois de a aeronave apresentar problemas. De acordo com uma nota divulgada pela FAB, a aeronave que caiu é um caça F-5EM Tiger II. O avião estava na capital potiguar para participar do Exercício Cruzeiro do Sul (Cruzex), que reúne Forças Aéreas de diversos países da América do Sul. Segundo a FAB, o acidente aconteceu durante um voo de treinamento, e o piloto conseguiu direcionar a aeronave para uma região desabitada antes de se ejetar. Uma equipe de salvamento da Força Aérea atendeu o militar depois da ejeção. O post Brasil tem maior número de mortes por acidentes aéreos em 11 anos apareceu primeiro em Revista Oeste.