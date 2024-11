Acidentes aéreos no Brasil: um alerta para a segurança em 2024 Nesta segunda-feira, 22, um caça F-5 da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu nas imediações da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte...

Nesta segunda-feira, 22, um caça F-5 da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu nas imediações da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Minutos antes dessa queda, o painel do Ministério da Defesa já havia registrado 133 acidentes aéreos no país em 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.