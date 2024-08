Acusações de Assédio Moral Marcam a Família de Zagallo

Revista Oeste |Do R7

A cuidadora do Mario Jorge Lobo Zagallo, ex-técnico da Seleção Brasileira, alegou assédio moral durante a jornada de trabalho e quer indenização de R$ 190 mil da família do ídolo do futebol nacional.

