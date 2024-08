Alarmismo Climático: A Verdade por Trás das Pesquisas O psicrômetro é um aparelho que contém dois termômetros idênticos colocados um ao lado do outro, que irão servir para avaliar a quantidade... Revista Oeste|Do R7 04/08/2024 - 11h16 (Atualizado em 04/08/2024 - 11h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Psicrometro

O fim de julho de 2024 foi bombardeado por quase todos os lados com a notícia de que o Brasil estará inabitável em 50 anos por causa do “aquecimento global”. Para dar um toque magistral de seriedade, os anúncios ainda chegam com a chancela da Nasa, a agência espacial dos EUA, ajudando a criar o costumeiro terrorismo climático.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Pesquisa requentada para sustentar o alarmismo

• Alerta: Previsão de chuva intensa no Rio Grande do Sul

• Avião da Azul faz pouso de emergência depois de colidir com pássaro