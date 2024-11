Alerta de chuvas em São Paulo: Defesa Civil toma medidas preventivas A Defesa Civil de São Paulo notificou as concessionárias de energia do Estado sobre o risco de chuva para este fim de semana. O órgão... Revista Oeste|Do R7 18/10/2024 - 07h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 07h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Defesa Civil de São Paulo notificou as concessionárias de energia do Estado sobre o risco de chuva para este fim de semana. O órgão convocou uma reunião com as empresas para esta quinta-feira, 17, para elaborar medidas preventivas para possíveis cenários de emergência. A reunião estava marcada para ocorrer às 10h no Palácio dos Bandeirantes. O coronel Henguer Ricardo Pereira, secretário chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, solicitou às companhias que elaborassem um plano de contingência. O militar também exigiu que as concessionárias aumentassem as equipes de atendimento ao público em possíveis casos de apagão. + Leia mais notícias de Brasil em Oeste “Solicitamos ainda que, durante a vigência do aviso de risco, seja estabelecido um canal de comunicação direto entre a concessionária e o gabinete de crise da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a fim de fornecer informações detalhadas sobre as pessoas afetadas pela interrupção de energia elétrica”, afirmou, em ofício, o coordenador. A Defesa Civil de São Paulo emitiu alertas para pancadas de chuva que podem ocorrer a partir desta sexta-feira, 18, até o domingo 20. Além da chuva: frente fria também chega a São Paulo Segundo os alertas da Defesa Civil, uma frente fria pode atingir São Paulo neste fim de semana. O comunicado ressalta a possibilidade de precipitações significativas, raios e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h. O aviso também menciona queda de granizo em pontos isolados do Estado. A Região Metropolitana de São Paulo sofreu com um forte corte de energia por causa da chuva, na última sexta-feira, 11 | Foto: Governo de SP/Marcelo Camargo O acumulado de chuva no fim de semana pode chegar à marca de 200 milímetros em algumas regiões. Na última quarta-feira, 16, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou uma medida cautelar à Enel que solicita a entrega de informações da empresa à Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsesp). A empresa de distribuição de energia atende 24 municípios. O governo do Estado e outras 16 prefeituras da região metropolitana pediram a medida durante uma reunião, na terça-feira 15, no Palácio dos Bandeirantes. O post Defesa Civil notifica concessionárias de energia sobre risco de chuva em São Paulo apareceu primeiro em Revista Oeste.