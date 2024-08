Alerta de Segurança: Voepass e os Riscos de Acidente Aéreo Destroços do avião da companhia da Voepass, que caiu na região de Vinhedo (SP) | Foto: Divulgação/Secretaria de Segurança Pública... Revista Oeste|Do R7 16/08/2024 - 16h26 (Atualizado em 16/08/2024 - 16h26 ) ‌



IML identificou 52 corpos de vítimas do acidente aéreo em São Paulo

Uma ação do Ministério Público do Trabalho (MPT) solicitou há dez anos a suspensão dos voos da companhia Passaredo, hoje conhecida como Voepass, por riscos de acidentes aéreos. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

