Alerta laranja: chuvas intensas ameaçam nove estados brasileiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja por causa das chuvas intensas previstas para atingir cidades em nove Estados do Brasil. O aviso, válido desde a manhã desta segunda-feira, 21, poderá ser atualizado ao longo do dia. As precipitações previstas variam de 50 mm a 100 mm diários e são acompanhadas por ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h. Os riscos incluem cortes de energia, quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas. + Leia mais notícias de Brasil em Oeste No Estado de São Paulo, cidades como Barretos, Franca e Ribeirão Preto estão sob alerta. Na capital paulista, apesar de não haver alerta específico, há previsão de chuvas ao longo da semana. O dia começou nublado, mas o sol deve aparecer entre nuvens, elevando as temperaturas. Além de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará estão no radar do alerta. O aviso atinge ainda o Distrito Federal. No decorrer do dia, a nebulosidade deve aumentar na Grande São Paulo, embora não se espere chuva significativa. Mapa mostra as regiões atingidas pelo alerta | Foto: Reprodução/Inmet O Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo prevê sol entre nuvens nos próximos dias, com temperaturas em elevação. As chuvas, de forma isolada, devem voltar durante a semana. O site Meteoblue informa sobre a possibilidade de chuvas começarem nesta terça-feira, 22, com mais intensidade na quarta-feira 23 e no sábado 26. Para São Paulo, a previsão de tempo para a semana é: segunda-feira de 17ºC a 24ºC; terça-feira de 19ºC a 28ºC; quarta-feira de 21ºC a 26ºC; quinta-feira 24 de 21ºC a 27ºC; sexta-feira 25 de 21ºC a 25ºC; sábado varia de 18ºC a 25ºC; e domingo 26, o dia mais frio, de 14ºC a 18ºC. Recomendações da Defesa Civil durante chuvas A Defesa Civil aconselha a população a evitar locais abertos durante as tempestades e manter distância de estruturas altas. Recomenda-se também evitar o uso de aparelhos elétricos durante as chuvas. Em caso de ventos fortes, há risco de queda de árvores e postes. As autoridades recomendam que os moradores não tentem atravessar áreas alagadas ou desafiar a força das águas. Em regiões de encosta, é essencial observar sinais de movimentação do solo. Se um fio energizado cair sobre um veículo, permaneça dentro do carro e contate os serviços de emergência. https://www.youtube.com/watch?v=jIGtRtsV6zE=ygUKY2xpbWF0ZW1wbw%3D%3D Para manter-se informado sobre riscos de desastres, os cidadãos podem cadastrar-se para receber alerta via SMS ou WhatsApp da Defesa Civil de São Paulo. Basta enviar uma mensagem com o CEP para 40199 ou iniciar uma conversa no WhatsApp pelo número (61) 2034-4611. O post Inmet emite alerta laranja por chuvas intensas em 9 Estados do Brasil apareceu primeiro em Revista Oeste.