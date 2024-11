Alerta: ventos fortes, chuvas intensas e temporais atingem 17 Estados e o DF Alerta: ventos fortes, chuvas intensas e temporais atingem 17 Estados e o DF Revista Oeste|Do R7 21/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mapa do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas sobre condições climáticas adversas que devem atingir várias regiões do Brasil nos próximos dias. Chuvas intensas e ventos fortes estão previstos, o que aumenta o risco de alagamentos. O alerta abrange 17 Estados e o Distrito Federal, com foco especial no Centro-Oeste e em Rondônia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais informações sobre os alertas e recomendações de segurança.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Fraude de R$ 40 mi no Banco do Brasil é investigada no Rio de Janeiro

Delator do PCC: como a polícia investigou suspeito por homicídio no Aeroporto de Guarulhos

‘Enem dos Concursos’: acordo reintegra candidatos eliminados; entenda