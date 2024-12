Alerta vermelho: RS e SC estão em rotas de tempestades Alerta vermelho: RS e SC estão em rotas de tempestades Revista Oeste|Do R7 01/12/2024 - 13h28 (Atualizado em 01/12/2024 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alerta vermelho no Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Fim e começo de semana com alerta vermelho no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dois Estados sulistas encaram tempestades neste domingo, 1°, e na segunda-feira 2.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

CPM 22 cancela show no Rio depois de assalto a caminho da apresentação

Chuva e calor excessivo? Veja a previsão para dezembro no Brasil

Alerta amarelo: veja previsão de acumulado de chuva para 13 Estados