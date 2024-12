Alerta vermelho: Sul e Sudeste enfrentam chuva forte com possibilidade de alagamentos As regiões Sul e Sudeste do país devem enfrentar chuva forte no início da semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu... Revista Oeste|Do R7 08/12/2024 - 18h09 (Atualizado em 08/12/2024 - 18h09 ) twitter

O Inmet destaca a possibilidade de eventos climáticos severos, como alagamentos, interrupções no fornecimento de energia e deslizamentos de terra | Foto: Reprodução/Inmet

As regiões Sul e Sudeste do país devem enfrentar chuva forte no início da semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho — indicando perigo — para temporais que devem afetar os Estados do Paraná, parte de Santa Catarina, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o alerta e suas consequências!

