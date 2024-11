Alertas de chuvas intensas afetam o Brasil O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas por chuvas intensas e tempestades que atingem o Distrito Federal... Revista Oeste|Do R7 22/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas por chuvas intensas e tempestades que atingem o Distrito Federal e 14 Estados. O órgão publicou os avisos nesta terça-feira, 22. + Leia mais notícias de Brasil em Oeste O principal alerta indica chuvas intensas e têm grau de severidade "perigo". O aviso de cor laranja começou na manhã desta terça-feira e segue até a manhã desta quarta-feira, 23. O alerta atinge o Acre e o oeste do Amazonas. As regiões devem registrar chuvas de até 100 mm/h e ventos intensos de 100 km/h. "Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", informou o instituto. O Inmet emitiu outros dois alertas por chuvas intensas, porém, de cor amarela e com grau de severidade "perigo potencial". Os alertas indicam chuvas de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h. Há pouco risco de cortes de energia elétrica e queda de árvores. O alerta por chuvas atinge o Distrito Federal e os seguintes Estados: O Inmet emitiu quatro alertas | Foto: Reprodução/Inmet Roraima; Amazonas; Rondônia; Pará; Tocantins (somente o extremo sudoeste); Mato Grosso; Goiás; Minas Gerais; São Paulo; Paraná; Santa Catarina; e Rio Grande do Sul. Além disso, há um alerta ativo de tempestade. O aviso na cor amarela também indica "perigo potencial". A tempestade deve atingir o sudoeste do Rio Grande do Sul. As principais cidades afetadas são: Santa Maria, Bagé e Uruguaiana. As regiões devem receber precipitações de até 30 mm/h e ventos de até 60 km/h. O Inmet instrui os moradores das áreas atingidas pelos alertas a procurarem abrigos durante as chuvas ou temporais e a evitarem transitar próximo a árvores e placas de propaganda. https://www.youtube.com/watch?v=Wp1e79hnQGs O post Chuvas intensas e tempestades avançam pelo DF e por 14 Estados; confira os alertas apareceu primeiro em Revista Oeste.