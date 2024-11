Amazônia Azul: por que o Brasil pode ser maior do que se pensa Amazônia Azul: por que o Brasil pode ser maior do que se pensa Revista Oeste|Do R7 16/11/2024 - 14h08 (Atualizado em 16/11/2024 - 14h08 ) twitter

Amazônia Azul

É comum imaginarmos a extensão territorial do Brasil delineada pelo mapa tradicional dos livros de geografia. Os limites do país, contudo, podem ser bem maiores. Essa interpretação faz parte do conceito da Amazônia Azul, que completa 20 anos, neste sábado, 16.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para entender mais sobre a Amazônia Azul e sua importância para o Brasil!

