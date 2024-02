Aneel aplica multa milionária à Enel em São Paulo - Saiba mais! A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou... A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou uma multa milionária para a Enel em São Paulo. A decisão foi tomada após a agência levar em consideração as interrupções frequentes no fornecimento de energia elétrica que a população paulista enfrentou no período de janeiro de 2022 a novembro de 2023. Quer saber mais sobre essa multa e suas consequências? Consulte a matéria completa na Revista Oeste e fique por dentro de todos os detalhes!Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Aneel aplica multa milionária à Enel em São Paulo • Em tratamento contra o câncer, Fabiana Justus aparece careca • Mingau volta a ser hospitalizado 25 dias depois de ter alta Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.